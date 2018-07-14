Кровавый теракт в Пакистане: число погибших превысило 120 человек

Количество погибших в результате теракта, совершенного в пятницу, 13 июля, в городе Мастунг в пакистанской провинции Балуджистан, выросло уже до по меньшей мере 128 человек. Об этом вечером 13 июля агентству dpa сообщил представитель администрации округа Мастунг Каим Лашари, пишет DW.

Ранее представители местной власти говорили о минимум 85 погибших.

"Все больше и больше людей умирают в больницах", - отметил Лашари. По его словам, ранеными в результате теракта остаются еще около 130 человек.

Смертник подорвал себя на митинге кандидата в депутаты парламента страны, на котором присутствовало до тысячи человек. По данным местных СМИ, смертник, на котором было от восьми до десяти килограммов взрывчатки, смог пробраться в плотную толпу. В результате теракта погиб также и кандидат в депутаты Навабзада Раизани.

В округе Мастунг действуют подразделения двух террористических группировок: "ИГИЛ" и "Лашкар-е Джангви". Ответственность за нападение взяли на себя как ИГИЛ, так и пакистанское ответвление "Талибана".

Последний раз такой кровавый теракт в Пакистане было совершен в 2014 году. Тогда в результате нападения талибов на школу погибли около 150 человек, в основном дети.

С 2015 года число терактов в стране прежде всего в результате активных действий армии против исламистских группировок существенно снизилось. 25 июля более 100 миллионов избирателей в Пакистане будут избирать новую нижнюю палату парламента - Национальную ассамблею, а также региональные парламенты.

Избирательная комиссия попросила военных обеспечить охрану выборов и предвыборных мероприятий. Для этого должны привлечь около 370 тысяч силовиков.