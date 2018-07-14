Новости Азии

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 14.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Маккейн: Если Трамп не готов привлечь Путина к ответственности, саммит надо отменить
Маккейн: Если Трамп не готов привлечь Путина к ответственности, саммит надо отменить
Новости: Гройсман сообщил, когда Украина получит первые дизельные поезда GE
Гройсман сообщил, когда Украина получит первые дизельные поезда GE
Новости: Бельгия - Англия: 1:0 онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Бельгия - Англия: 1:0 онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Новости: Специалисты обнаружили древнюю окаменелость
Специалисты обнаружили древнюю окаменелость
X

Знаменитую достопримечательность Индии могут снести

Тадж-Махал
16:34 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Суд Индии потребовал отреставрировать мавзолей-мечеть Тадж-Махал или снести его.

Индийский суд поставил правительство страны перед выбором – либо восстановить постепенно разрушающийся Тадж-Махал, либо снести его.

Верховный суд Индии потребовал отреставрировать мавзолей-мечеть Тадж-Махал под угрозой сноса достопримечательности, сообщает Hindustan Times.

Белый мрамор Тадж-Махала за более чем 350 лет покрылся плесенью и потрескался, однако правительство не обращает внимания на разрушение памятника архитектуры.

"Эйфелеву башню ежегодно приезжают осмотреть 80 миллионов туристов. Это в восемь раз больше, чем число посетителей Тадж-Махала, при этом он (мавзолей - прим. ред.) гораздо красивей Эйфелевой башни, которая выглядит как телебашня", – заявили судьи.

Снимки из жизни людей, которые живут в Индии (Фото)

Судьи направили правительству письмо, в котором предложили три варианта решения проблемы: закрыть Тадж-Махал, разрушить или отреставрировать. Также предлагается создать специальный комитет по сохранению достопримечательности.

Напомним: весной сильный ветер разрушил минареты на входных воротах Тадж-Махала. С 1 апреля туристам ограничили посещение памятки тремя часами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Индия, Правительство Индии, Ресаврация, Снос, Суд, Тадж-Махал.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Азии

Оползень в Непале унес жизни, по меньшей мере, восьми человек Самолеты ВВС Южной Кореи перехватили бомбардировщики РФ Наводнение в Японии забрало уже свыше 200 человеческих жизней

Последние новости

Модрич: Завтра в Хорватии произойдет землетрясение Джастин Бибер показал новый снимок с невестой Хейли Болдуин Cкончался украинец, пострадавший от нападения российского туриста в Анталии
Сегодня читают
01 Трамп: Результаты встречи с Путиным могут быть неожиданными
02 Дело на 700 миллионов: США разоблачили схему "семьи Януковича"
03 "Динамо" отгрузило девять голов сопернику в контрольном матче (Видео)
04 Франция - Хорватия: что говорят букмекеры накануне финала ЧМ-2018
05 Бельгия – Англия: прогноз букмекеров на матч за третье место на ЧМ-2018
Новости сегодня
17:55 "Пусть победит сильнейший": Далич о финале ЧМ-2018
17:34 Белый дом: Полувековая война с бедностью практически завершена
17:32 ФИФА не стала наказывать Виду за второе видео "Слава Украине"
17:30 Смешно до слез: курьезные снимки, которые сделали в самый подходящий момент
17:23 Королевская роскошь: какие драгоценности носит Камилла, герцогиня Корнуольская (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Увеличение оборонных расходов: Маас раскритиковал Трампа
Увеличение оборонных расходов: Маас раскритиковал Трампа
Новости: Кабмин намерен усилить ответственность туркомпаний
Кабмин усилит ответственность туркомпаний
Новости: Знаменитую достопримечательность Индии могут снести
Знаменитую достопримечательность Индии могут снести
Новости: Врачи назвали еще одно негативное последствие курения
Врачи назвали еще одно негативное последствие курения
Добавить комментарий
0