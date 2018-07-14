Знаменитую достопримечательность Индии могут снести

Индийский суд поставил правительство страны перед выбором – либо восстановить постепенно разрушающийся Тадж-Махал, либо снести его.

Верховный суд Индии потребовал отреставрировать мавзолей-мечеть Тадж-Махал под угрозой сноса достопримечательности, сообщает Hindustan Times.

Белый мрамор Тадж-Махала за более чем 350 лет покрылся плесенью и потрескался, однако правительство не обращает внимания на разрушение памятника архитектуры.

"Эйфелеву башню ежегодно приезжают осмотреть 80 миллионов туристов. Это в восемь раз больше, чем число посетителей Тадж-Махала, при этом он (мавзолей - прим. ред.) гораздо красивей Эйфелевой башни, которая выглядит как телебашня", – заявили судьи.

Судьи направили правительству письмо, в котором предложили три варианта решения проблемы: закрыть Тадж-Махал, разрушить или отреставрировать. Также предлагается создать специальный комитет по сохранению достопримечательности.

Напомним: весной сильный ветер разрушил минареты на входных воротах Тадж-Махала. С 1 апреля туристам ограничили посещение памятки тремя часами.