Япония страдает от жары: погибли 5 человек, еще более 1500 пострадали

От жары в Японии погибли по меньшей мере пять человек, свыше 1500 госпитализированы. Об этом сообщает Japan Times.

"Из-за жары погибли пять человек, свыше 1500 госпитализированы по всей стране в субботу", - идет речь в сообщении.

Жертвами стали жители пяти префектур, в частности и Хиросимы, где температура достигала 37,4 градуса.

Отмечается также, что в Осаке госпитализированы 156 человек, в Айте - 125, а в Тибе и Токио по 102 человека. В Окаяме за медицинской помощью уже обратились 48 человек.

По данным Метеорологического агентства Японии, высокая температура еще будет держаться.