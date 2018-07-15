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Япония страдает от жары: погибли 5 человек, еще более 1500 пострадали

Спасение от жары
14:14 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В Японии из-за аномальной жары в пяти префектурах погибли не менее 5 человек, еще более 1500 госпитализированы.

От жары в Японии погибли по меньшей мере пять человек, свыше 1500 госпитализированы. Об этом сообщает Japan Times.

"Из-за жары погибли пять человек, свыше 1500 госпитализированы по всей стране в субботу", - идет речь в сообщении.

Жертвами стали жители пяти префектур, в частности и Хиросимы, где температура достигала 37,4 градуса.

Отмечается также, что в Осаке госпитализированы 156 человек, в Айте - 125, а в Тибе и Токио по 102 человека. В Окаяме за медицинской помощью уже обратились 48 человек.

Количество жертв от сильных ливней в Японии достигло 209 человек

По данным Метеорологического агентства Японии, высокая температура еще будет держаться.

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Новости мира, Больница, Жара, Жаркая погода, Погибшие, Пострадавшие, Япония.
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