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Япония страдает от жары: погибли 5 человек, еще более 1500 пострадали
Новости мира: В Японии из-за аномальной жары в пяти префектурах погибли не менее 5 человек, еще более 1500 госпитализированы.
От жары в Японии погибли по меньшей мере пять человек, свыше 1500 госпитализированы. Об этом сообщает Japan Times.
"Из-за жары погибли пять человек, свыше 1500 госпитализированы по всей стране в субботу", - идет речь в сообщении.
Жертвами стали жители пяти префектур, в частности и Хиросимы, где температура достигала 37,4 градуса.
Отмечается также, что в Осаке госпитализированы 156 человек, в Айте - 125, а в Тибе и Токио по 102 человека. В Окаяме за медицинской помощью уже обратились 48 человек.
Количество жертв от сильных ливней в Японии достигло 209 человек
По данным Метеорологического агентства Японии, высокая температура еще будет держаться.
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