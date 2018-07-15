Террорист-смертник в Кабуле совершил теракт

Террорист-смертник взорвал бомбу у ворот Министерства сельского восстановления и развития (MRRD) в Кабуле, в результате чего погибли по меньшей мере шесть человек.

Об этом сообщает Tolo News.

Взрыв произошел у ворот министерства в воскресенье около 16.30 по местному времени. В момент взрыва работники как раз покидали здание после рабочего дня.

В то же время очевидцы заявляют, что террорист планировал нападение на транспортное средство, перевозивше иностранцев, которые покидали министерство.

В результате теракта еще как минимум шесть человек получили ранения.

Это уже второй за месяц взрыв у этого министерства. 11 июня по крайней мере 17 человек погибли и 40 получили ранения в результате теракта.