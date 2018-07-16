Новости Азии

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 16.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Хантсман: Маловероятно, что Трамп изменит свою позицию по Крыму
Хантсман: Маловероятно, что Трамп изменит свою позицию по Крыму
Новости: Победа Франции на ЧМ-2018: Полиция Парижа сообщает о столкновениях с хулиганами
В Париже произошли столкновения между полицией и хулиганами
Новости: Усик отправился в Москву на бой с Гассиевым
Усик отправился в Москву на бой с Гассиевым
Новости: "Кто ты?": одна из премьер Одесского международного кинофестиваля
"Кто ты?": одна из премьер Одесского международного кинофестиваля
X

Карабах: Пашинян приказал войскам быть готовыми к провокациям

Никол Пашинян
06:05 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Премьер Армении заявил, что армия должна быть готова к любому развитию ситуации в Карабахе.

Военно-политическая ситуация в зоне карабахского конфликта напряженная, вооруженные силы Армении должны быть готовы к провокациям, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мой приказ вооруженным силам - быть бдительным и быть готовым к провокациям в любой момент. Военно-политическая ситуация действительно напряженная. Это касается не только случаев нарушения режима перемирия, но и заявлений и поведения с азербайджанской стороны", - сказал Н.Пашинян во время прямого эфира на своей странице в Facebook.

По его словам, у президента Азербайджана Ильхама Алиева есть "внутриполитические проблемы и есть обеспокоенность, что демократические процессы в Армении могут перенестись в Азербайджан, в частности, по части борьбы против коррупции и за установление демократии".

"В случае провокации нам не останется ничего, кроме как сплотить все существующие ресурсы и направить их на защиту Карабаха и (нанести) контрудар противнику. Азербайджан ведет себя активно агрессивно. Но мы должны готовы быть к контрудару", - сказал премьер-министр.

По его словам, не следует переоценивать или недооценивать ситуацию.

"Все должны быть готовы оставить все свои дела, и заняться защитой родины. Мой сын также служит в Карабахе, что говорит о том, что мы ничего не пожалеем для защиты родины и нанесения контрудара", - сказал Н.Пашинян.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Азербайджан, Армения, Карабах, Никол Пашинян.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Азии

Вторжения бомбардировщиков: Южная Корея вручила ноту протеста России Количество жертв от сильных ливней в Японии достигло 209 человек Спасенных детей в Таиланде выпишут из больницы 19 июля

Последние новости

Гороскоп на неделю: все знаки зодиака (16.07 - 22.07) Гороскоп на сегодня, 16 июля 2018: все знаки зодиака СМИ: сотрудники ГРУ были причастны к отравлению Скрипалей
Сегодня читают
01 Лучшим бомбардиром ЧМ-2018 стал англичанин Кейн
02 Брат пострадавшего в Эймсбери рассказал, что "Новичок" был во флаконе от духов
03 Деми Мур высмеяла брак с Брюсом Уиллисом
04 Новый клуб Ярмоленко побил трансферный рекорд
05 Во время финала ЧМ-2018 на поле выбежали участницы Pussy Riot (Видео)
Новости сегодня
08:28 У президента Финляндии назвали место встречи Трампа и Путина
08:18 Орбита Земли засорена обломками ракет и спутников
08:11 За летний сезон в Украине утонули уже 70 человек
08:07 Американская певица случайно обнажила грудь на сцене
08:01 И смех, и слезы: женщины, которые не знают меры в гламуре
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Карабах: Пашинян приказал войскам быть готовыми к провокациям
Карабах: Пашинян приказал войскам быть бдительными
Новости: Помпео в Хельсинки: Мяч на стороне поля России
Помпео в Хельсинки: Мяч на стороне поля России
Новости: Герои ЧМ-2018: все обладатели призов FIFA
Герои ЧМ-2018: все обладатели призов FIFA
Новости: Рецепт дня: брауни с темным шоколадом
Рецепт дня: брауни с темным шоколадом
Добавить комментарий
0