Карабах: Пашинян приказал войскам быть готовыми к провокациям
Новости мира: Премьер Армении заявил, что армия должна быть готова к любому развитию ситуации в Карабахе.
Военно-политическая ситуация в зоне карабахского конфликта напряженная, вооруженные силы Армении должны быть готовы к провокациям, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Мой приказ вооруженным силам - быть бдительным и быть готовым к провокациям в любой момент. Военно-политическая ситуация действительно напряженная. Это касается не только случаев нарушения режима перемирия, но и заявлений и поведения с азербайджанской стороны", - сказал Н.Пашинян во время прямого эфира на своей странице в Facebook.
По его словам, у президента Азербайджана Ильхама Алиева есть "внутриполитические проблемы и есть обеспокоенность, что демократические процессы в Армении могут перенестись в Азербайджан, в частности, по части борьбы против коррупции и за установление демократии".
"В случае провокации нам не останется ничего, кроме как сплотить все существующие ресурсы и направить их на защиту Карабаха и (нанести) контрудар противнику. Азербайджан ведет себя активно агрессивно. Но мы должны готовы быть к контрудару", - сказал премьер-министр.
По его словам, не следует переоценивать или недооценивать ситуацию.
"Все должны быть готовы оставить все свои дела, и заняться защитой родины. Мой сын также служит в Карабахе, что говорит о том, что мы ничего не пожалеем для защиты родины и нанесения контрудара", - сказал Н.Пашинян.