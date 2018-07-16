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Афганистан с помощью Австралии получит американские вертолеты

Ми-17
07:08 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Австралия поможет Афганистану отказаться от советских вертолетов, заменив их отреставрированными UH-60 Blackhawk.

Австралия направит в Афганистан экспертов по авиации, чтобы помочь национальным военно-воздушным силам этой страны заменить устаревший советский вертолетный парк, состоящий из Ми-17, на отреставрированные американские вертолеты Blackhawk.

Об этом сообщает издание The Australian.

"Австралия является одной из немногих стран-членов международной коалиции, которая сейчас летает на Blackhawk, и мы сможем обеспечить квалифицированную помощь", - заявила министр обороны Австралии Марис Пейн.

Ожидается, что в Афганистан прибудут 20 экспертов сил обороны Австралии, которые должны помочь афганцам освоиться с обновленным парком UH-60 Blackhawk. Общее руководство операцией будет осуществлять Канада.

Австралия уже сотрудничает с коалиционными силами под командованием США в Ираке в рамках операции "Охра", ее контингент насчитывает 600 военнослужащих на местах, включая группу воздушных задач, специальную оперативную группу и небоевую группу, которая помогает тренировать регулярные иракские силы безопасности.

Новая программа по замене воздушного парка требует увеличения числа консультантов по вопросам авиации и персонала охраны. С 2010 года Австралия также оказала финансовую поддержку афганским воздушным силам в рамках Трастового фонда Афганской национальной армии в размере 520 млн долл.

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Новости мира, Австралия, Афганистан, Вертолеты, Марис Пейн, Ми-17.
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