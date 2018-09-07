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Землетрясение в Японии: количество жертв увеличилось

Последствия землетрясения
06:27 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на Хоккайдо в ночь на четверг.

Число погибших в результате землетрясения на северном японском острове Хоккайдо возросло до 16 человек.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на канцелярию премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

"На данный момент мы можем подтвердить гибель 16 человек, еще 26 числятся пропавшими без вести", — говорится в сообщении канцелярии. Отмечается, что более 300 человек пострадали в результате удара стихии. Землетрясение вызвало оползни в горных районах, где расположено множество небольших поселков. Спасатели при поддержки бойцов Сил самообороны продолжают разбирать завалы.

Более 1,5 млн домов остаются без света на северном японском острове Хоккайдо, сообщил министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко.

"Без электроэнергии на данный момент остаются 1,55 млн домов", — заявил он. Глава ведомства отметил, что энергетические компании делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить энергоснабжение префектуры, но на это может уйти несколько дней. "Мы хотели бы попросить местных жителей способствовать энергосбережению в ближайшие дни. Понимаем, что это вызовет неудобства, но просим вас с пониманием отнестись с сложившейся ситуации", — сказал министр.

По данным местных властей, на полное восстановление энергоснабжения префектуры может уйти около недели.

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Новости мира, Жертвы, Землетрясение в Японии, Хоккайдо, Япония.
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