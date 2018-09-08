Мир, Азия https://telegraf.com.ua/mir/aziya/4461843-kolichestvo-pogibshih-pri-zemletryasenii-na-hokkaydo-vyiroslo.html
Количество погибших при землетрясении на Хоккайдо выросло
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Новости мира: Жертвами землетрясения на японском острове Хоккайдо стали уже 21 человек.
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что число погибших в результате землетрясения на втором по величине острове Японии Хоккайдо увеличилось до 21 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NHK.
По его словам, в настоящее время около 13 человек считаются пропавшими без вести.
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Он также добавил, что шесть пострадавших находятся в критическом состоянии.
Напомним, энергоснабжения в северной префектуре Хоккайдо практически полностью восстановлено после того, как оно было нарушено в результате мощного землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло в ночь с 5 на 6 сентября.
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