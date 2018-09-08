Количество погибших при землетрясении на Хоккайдо выросло

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что число погибших в результате землетрясения на втором по величине острове Японии Хоккайдо увеличилось до 21 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NHK.

По его словам, в настоящее время около 13 человек считаются пропавшими без вести.

Он также добавил, что шесть пострадавших находятся в критическом состоянии.

Напомним, энергоснабжения в северной префектуре Хоккайдо практически полностью восстановлено после того, как оно было нарушено в результате мощного землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло в ночь с 5 на 6 сентября.