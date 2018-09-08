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Количество погибших при землетрясении на Хоккайдо выросло

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Землетрясение в Хоккайдо
08:52 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Жертвами землетрясения на японском острове Хоккайдо стали уже 21 человек.

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что число погибших в результате землетрясения на втором по величине острове Японии Хоккайдо увеличилось до 21 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NHK.

По его словам, в настоящее время около 13 человек считаются пропавшими без вести.

У Фиджи произошло землетрясение магнитудой 7.8

Он также добавил, что шесть пострадавших находятся в критическом состоянии.

Напомним, энергоснабжения в северной префектуре Хоккайдо практически полностью восстановлено после того, как оно было нарушено в результате мощного землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло в ночь с 5 на 6 сентября.

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Новости мира, Землетрясение в Хоккайдо, Хоккайдо, Япония.
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