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В Китае обнаружили неизвестный вид динозавров

Останки динозавра
14:34 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Останки неизвестного ранее вида динозавров обнаружили в Китае возле деревни Лицилун провинции Хэбэй.

Китайские ученые обнаружили несколько фрагментов останков динозавров в северокитайской провинции Хэбэй. Об этом сообщили в пятницу местные власти, передает УНН со ссылкой на Xinhua. Фрагменты, рассеянные по деревне Лицилун уезда Фэннин, были найдены в октябре прошлого года. Раскопки были одобрены местными властями в августе и начались во вторник.

Ученые предполагают, что динозавры принадлежали к ранее неизвестному виду и достигали порядка 7-10 метров в длину. По словам исследователей, возраст останков составляет примерно 130 млн лет. Сообщается, что в настоящий момент раскопки продолжаются и продлятся около 2-х лет. Останки динозавров были обнаружены в деревне в 2014 году. Помимо того, в уезде также находили останки древних птиц и рыб.

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Новости мира, Динозавры, Китай, Останки, Раскопки, Хэбэй.
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