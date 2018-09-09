Количество жертв землетрясения в Японии увеличилось

Землетрясение, произошедшее несколько дней назад на острове Хоккайдо в Японии, привело к по меньшей мере 42 смертям.

Об этом в воскресенье, 9 сентября, заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ во время визита в регион, пострадавший от стихийного бедствия, сообщает DW.

Ранее местные власти сообщали о более 30 погибших в результате землетрясения.

Глава японского правительства пообещал также местной власти этого региона финансовую поддержку из госбюджета. Для преодоления последствий стихийного бедствия предусматривается выделить около 540 миллионов иен (около 5 миллионов долларов - ред.).

Тем временем в регионе не прекращаются поисково-спасательные работы. Для помощи местным спасателям правительство отправило на Хоккайдо около 40 тысяч военнослужащих, полицейских, оснащенных специальной техникой. В операциях активно применяют вертолеты. На острове уже практически полностью восстановлено электроснабжение.

Как сообщалось, подземные толчки силой 6,7 были зафиксированы в ночь на 6 сентября. По данным американских специалистов, эпицентр землетрясения зафиксирован на расстоянии 62 километров от административного центра Хоккайдо города Саппоро. За несколько дней до землетрясения в Японии бушевал мощный тайфун "Джеби".