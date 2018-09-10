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В Японии обнаружили свиной грипп: Экспорт свинины приостановлен

Свиньи
06:09 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: pixabay.com

Новости мира: В Японии впервые за 26 лет выявили свиной грипп, отличающийся от африканского.

Возле города Гифу в центральной Японии впервые за последние 26 лет был выявлен случай свиного гриппа, который, однако, отличается от африканского.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства сельского хозяйства Японии.

"Грипп, отличающийся от африканского свиного гриппа, который появился сначала в Китае, был зафиксирован на ферме возле японского города Гифу. Из-за этого остановлен экспорт свинины из страны", - говорится в сообщении.

Как известно, свиной грипп поражает свиней и кабанов и не является инфекционным для людей. Впервые новый вид этой болезни выявили в начале этого августа в Китае на 18 фермах в 6 провинциях.

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Новости мира, АЧС, Гифу, Свиной грипп, Япония.
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