9 сентября Северная Корея отметила 70-летие со дня образования республики.
В воскресенье, 9 сентября Северная Корея отметила 70-летие со дня образования республики.
В воскресенье, 9 сентября Северная Корея отметила 70-летие со дня образования республики.
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