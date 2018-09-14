В центре столицы Таиланда упал строительный кран, есть пострадавшие

В центре столицы Таиланда сегодня утром рухну строительный кран. В результате обрушения несколько человек получили травмы. Об этом пишет издание Bangkok Post, сообщает УНН.

В результате обрушения механизма пострадали несколько пешеходов и мотоциклист, находившиеся в тот момент в зоне падения крана. Также оператор крана оказался заблокированным в своей кабине.

Издание также отмечает, что в результате обрушения оборваны линии электропередач, разбито несколько припаркованных автомобилей и полностью заблокировано транспортное движение.

Спасатели обещаю устранить результат аварии через несколько часов.

Кран использовался на строительной площадке нового жилого здания. Причины падения крана пока не установлены.