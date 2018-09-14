В центре столицы Таиланда упал строительный кран, есть пострадавшие
Новости мира: В пятницу, 14 сентября, в результате инцидента пострадали несколько человек, среди которых мотоциклисты и пешеходы, а один человек оказался заблокирован в кабине крана.
В центре столицы Таиланда сегодня утром рухну строительный кран. В результате обрушения несколько человек получили травмы. Об этом пишет издание Bangkok Post, сообщает УНН.
В результате обрушения механизма пострадали несколько пешеходов и мотоциклист, находившиеся в тот момент в зоне падения крана. Также оператор крана оказался заблокированным в своей кабине.
Издание также отмечает, что в результате обрушения оборваны линии электропередач, разбито несколько припаркованных автомобилей и полностью заблокировано транспортное движение.
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Спасатели обещаю устранить результат аварии через несколько часов.
Кран использовался на строительной площадке нового жилого здания. Причины падения крана пока не установлены.