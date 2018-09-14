В Гималаях автобус упал в километровую бездну

В индийском Кашмире пассажирский автобус упал в бездну, погибли 16 человек, еще 16 пострадали.

Об этом сообщает AP со ссылкой на местного полицейского Раджандера Гупту.

"В пятницу автобус слетел в глубокую бездну в части Кашмира, что контролируются Индией. Вследствие аварии погибли 16 человек, еще 16 пострадали", - говорится в сообщении.

По словам Гупты, водитель утратил контроль над автобусом на дороге в Гималаях.

Он также прибавил, что пострадавших доставали из километровой глубины.

Отмечается, что 11 людей серьезно пострадали, и были отправлены в госпиталь на вертолете.