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В Гималаях автобус упал в километровую бездну

В Гималаях автобус упал в километровую бездну
16:51 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости мира: В Индии автобус слетел в глубокую бездну, людей доставали из километровой глубины.

В индийском Кашмире пассажирский автобус упал в бездну, погибли 16 человек, еще 16 пострадали.

Об этом сообщает AP со ссылкой на местного полицейского Раджандера Гупту.

"В пятницу автобус слетел в глубокую бездну в части Кашмира, что контролируются Индией. Вследствие аварии погибли 16 человек, еще 16 пострадали", - говорится в сообщении.

По словам Гупты, водитель утратил контроль над автобусом на дороге в Гималаях.

Он также прибавил, что пострадавших доставали из километровой глубины.

Отмечается, что 11 людей серьезно пострадали, и были отправлены в госпиталь на вертолете.

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Все по теме:

Новости мира, Автобус, ДТП, Индия, Кашмир.
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