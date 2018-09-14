Мир, Азия https://telegraf.com.ua/mir/aziya/4488767-v-gimalayah-avtobus-upal-v-kilometrovuyu-bezdnu.html
В Гималаях автобус упал в километровую бездну
16:51 Сегодня Телеграф
Новости мира: В Индии автобус слетел в глубокую бездну, людей доставали из километровой глубины.
В индийском Кашмире пассажирский автобус упал в бездну, погибли 16 человек, еще 16 пострадали.
Об этом сообщает AP со ссылкой на местного полицейского Раджандера Гупту.
"В пятницу автобус слетел в глубокую бездну в части Кашмира, что контролируются Индией. Вследствие аварии погибли 16 человек, еще 16 пострадали", - говорится в сообщении.
По словам Гупты, водитель утратил контроль над автобусом на дороге в Гималаях.
Он также прибавил, что пострадавших доставали из километровой глубины.
Отмечается, что 11 людей серьезно пострадали, и были отправлены в госпиталь на вертолете.
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