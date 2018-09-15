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В Японии отложили запуск грузовой ракеты H-IIB

Kounotori-7
05:48 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости мира: Япония отложила запуск грузового корабля к МКС.

Япония отложила намеченный на утро субботы запуск тяжелой ракеты H-IIB с беспилотным космическим кораблем Kounotori 7, который должен был доставить на Международную космическую станцию грузы и экспериментальное оборудование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований.

По данным агентства, запуск тяжелой ракеты H-2B с грузовиком Kounotori-7 был отложен из-за технических проблем и необходимости проверки рабочих систем ракеты.

Как отмечается, новая дата запуска пока неизвестна.

При этом сначала запуск ракеты должен был пройти 11 сентября.

На борту корабля находится чуть более шести тонн различных грузов, в том числе тех, которые необходимы для поддержания жизнедеятельности экипажа, а также новые литий ионные батареи, которые являются главным источником энергии на станции.

Кроме этого, Kounotori7 должен доставить на станцию два микроспутника Stars-me. Как сообщается на сайте университета Сидзуока, который занимался их разработкой, аппараты кубической формы с пределом 10 см соединены между собой 10-метровым стальным тросом, по которому движется небольшая капсула с моторчиком и камерой. Вся эта конструкция должна быть выпущена в открытый космос, где пройдет демонстрация работы модели космического лифта.

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Новости мира, H-IIB, Kounotori-7, Ракета, Япония.
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