Лидеры Северной и Южной Корей проведут саммит на следующей неделе
Новости мира: Лидеры КНДР и Южной Кореи встретятся на будущей неделе в Пхеньяне.
Лидеры Северной и Южной Корей Ким Чен Ын и Мун Чже Ин проведут третий совместный саммит 18-20 сентября в Пхеньяне.
Об этом сообщает Voice of America.
"Северокорейский лидер Ким Чен Ын будет принимать президента Южной Кореи Мун Чже Ина в рамках третьего межкорейского саммите 18-20 сентября в Пхеньяне", - говорится в сообщении.
Ранее лидеры КНДР и Южной Кореи проводили встречи в апреле и в мае.
Кроме того, 14 сентября в северокорейском городе Кессон открылся совместный пункт оперативной связи, сообщает Yonhap.
"Отныне Юг и Север Кореи могут проводить прямые консультации 24 часа в сутки и 365 дней в году по вопросам, которые касаются достижений в межкорейских отношениях, мира и процветания на Корейском полуострове", - заявил министр по делам объединения Южной Кореи Чо Мён Гюн.
Как отмечается, Южная Корея разместит в центре около 20 своих представителей, КНДР - 15-20 лиц.