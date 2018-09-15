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Лидеры Северной и Южной Корей проведут саммит на следующей неделе

Ким Чен Ын и Мун Чже Ин
06:29 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Лидеры КНДР и Южной Кореи встретятся на будущей неделе в Пхеньяне.

Лидеры Северной и Южной Корей Ким Чен Ын и Мун Чже Ин проведут третий совместный саммит 18-20 сентября в Пхеньяне.

Об этом сообщает Voice of America.

"Северокорейский лидер Ким Чен Ын будет принимать президента Южной Кореи Мун Чже Ина в рамках третьего межкорейского саммите 18-20 сентября в Пхеньяне", - говорится в сообщении.

Ранее лидеры КНДР и Южной Кореи проводили встречи в апреле и в мае.

Кроме того, 14 сентября в северокорейском городе Кессон открылся совместный пункт оперативной связи, сообщает Yonhap.

"Отныне Юг и Север Кореи могут проводить прямые консультации 24 часа в сутки и 365 дней в году по вопросам, которые касаются достижений в межкорейских отношениях, мира и процветания на Корейском полуострове", - заявил министр по делам объединения Южной Кореи Чо Мён Гюн.

Как отмечается, Южная Корея разместит в центре около 20 своих представителей, КНДР - 15-20 лиц.

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Новости мира, Ким Чен Ын, КНДР, Мун Чжэ Ин, Саммит, Южная Корея.
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