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Тайфун "Мангхут" свирепствует на Филлипинах

Тайфун
18:18 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: На Филлипинах продолжается тайфун "Мангхут", жертвами которого стали 12 человек, стихия постепенно перемещается к южной части Китая.

Мощный тайфун "Мангхут", ударивший по северной части Филиппин сильными ливнями и ветрами, унес жизни по меньшей мере 12 человек, шестеро пропали без вести, сообщает в субботу "Ассошиэйтед пресс". Ранее сообщалось о трех погибших.

Три жертвы и пропавшие являются жителями города Багио в северной части острова Лусон, не выдержавшего удара стихии. В городе повреждены дороги и здания, есть затопления. Из-за тайфуна Китай и Филиппины отложили визит главы МИД КНР Ван И, который должен был состояться 16 сентября. Отменены также почти 150 рейсов, из них треть - международные.

Скорость ветра тайфуна, тем не менее, ослабла до 170 километров в час. Он движется в сторону южной части Китая. Секретарь по вопросам безопасности Гонконга Джон Ли призвал жителей города приготовиться к удару шторма, который принесет с собой ливни и ветра. В провинции Фуцзянь эвакуированы более 50 тыс. человек. По данным метеорологического центра Китая, "Мангхут" обрушится на побережье провинции Гуандун в полден или ближе к вечеру в воскресенье.

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Новости мира, Багио, Жертвы, Лусон, Мангхут, Филлипинах.
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