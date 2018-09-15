Тайфун "Мангхут" свирепствует на Филлипинах

Мощный тайфун "Мангхут", ударивший по северной части Филиппин сильными ливнями и ветрами, унес жизни по меньшей мере 12 человек, шестеро пропали без вести, сообщает в субботу "Ассошиэйтед пресс". Ранее сообщалось о трех погибших.

Три жертвы и пропавшие являются жителями города Багио в северной части острова Лусон, не выдержавшего удара стихии. В городе повреждены дороги и здания, есть затопления. Из-за тайфуна Китай и Филиппины отложили визит главы МИД КНР Ван И, который должен был состояться 16 сентября. Отменены также почти 150 рейсов, из них треть - международные.

Скорость ветра тайфуна, тем не менее, ослабла до 170 километров в час. Он движется в сторону южной части Китая. Секретарь по вопросам безопасности Гонконга Джон Ли призвал жителей города приготовиться к удару шторма, который принесет с собой ливни и ветра. В провинции Фуцзянь эвакуированы более 50 тыс. человек. По данным метеорологического центра Китая, "Мангхут" обрушится на побережье провинции Гуандун в полден или ближе к вечеру в воскресенье.