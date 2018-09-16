В связи с приближением тайфуна в Китае эвакуировали почти полмиллиона человек
Новости мира: Ожидается, что тайфун достигнет провинции Гуандун в воскресенье вечером.
В китайской провинции Гуандун эвакуировали почти полмиллиона человек из-за приближения тайфуна Мангхут
Об этом сообщает AP.
"Около полмиллиона человек были эвакуированы из семи городов в провинции Гуандун. В анклаве Макао были впервые закрыты казино. Обсерватория Гонконга предупредила людей находиться как можно дальше от бухты Виктория, где тайфун (Мангхут - ред.) набирает обороты", - говорится в сообщении.
Из-за непогоды отменены сотни авиарейсов, а также остановлено железнодорожное сообщение в провинциях Гуандун и Хайнан.
В провинции Фуцзянь десятки тысяч рыболовных судов вернулись в порт, были остановлены все строительные работы в регионе.
В Национальном метеорологическом центре предупредили, что на юге Китая ожидаются сильные порывы ветра и дождь.
Как сообщалось, на Филиппинах погибли, по меньшей мере, 25 человек вследствие тайфуна Мангхут.