В связи с приближением тайфуна в Китае эвакуировали почти полмиллиона человек

В китайской провинции Гуандун эвакуировали почти полмиллиона человек из-за приближения тайфуна Мангхут

Об этом сообщает AP.

"Около полмиллиона человек были эвакуированы из семи городов в провинции Гуандун. В анклаве Макао были впервые закрыты казино. Обсерватория Гонконга предупредила людей находиться как можно дальше от бухты Виктория, где тайфун (Мангхут - ред.) набирает обороты", - говорится в сообщении.

Из-за непогоды отменены сотни авиарейсов, а также остановлено железнодорожное сообщение в провинциях Гуандун и Хайнан.

В провинции Фуцзянь десятки тысяч рыболовных судов вернулись в порт, были остановлены все строительные работы в регионе.

В Национальном метеорологическом центре предупредили, что на юге Китая ожидаются сильные порывы ветра и дождь.

Как сообщалось, на Филиппинах погибли, по меньшей мере, 25 человек вследствие тайфуна Мангхут.