Мун Чжэ Ин отправится в КНДР на самолете

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отправится в Пхеньян на встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном на самолёте по так называемому западному авиакоридору.

Об этом сообщил представитель администрации президента страны Квон Хёк Ки, передает KBS.

"Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отправится в Пхеньян для встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном на самолёте с использованием так называемого западного авиакоридора, проходящего над Жёлтым морем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главу государства в поездке на Севере будет сопровождать делегация из 200 человек. Известно, что в её состав войдут бывший премьер-министр РК Ли Хэ Чхан, недавно избранный председателем правящей Демократической партии Тобуро, глава группы Samsung Ли Чжэ Ён и др.

Как известно, 18 сентября в столице Северной Кореи Пхеньяне состоится саммит между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.