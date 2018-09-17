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Тайфун на Филиппинах: число жертв увеличилось

Тайфун "Мангхут"
17:42 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Число жертв тайфуна "Мангхут" на Филиппинах возросло до 65 человек, еще 43 пропали без вести.

54 погибших проживали в Кордильерском административном регионе на острове Лусон.

Об этом сообщила в понедельник Филиппинская национальная полиция, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Остальные жертвы также жили в северной части Филиппин - семь человек погибли в Долине Кагаян, еще двое - в центральной части Лусона, один -- в регионе Илокос, еще один - в Столичном регионе.

Кроме того, известно о 64 пострадавших и 43 пропавших без вести.

Мощный тайфун "Мангхут", обрушившийся на север Филиппин в прошлую субботу в 01:40 по местному времени, покинул страну вечером того дня.

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Новости мира, Жертвы, Мангхут, Тайфун, Тайфун Мангхут, Филиппины.
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