Мир, Азия https://telegraf.com.ua/mir/aziya/4500649-tayfun-na-filippinah-chislo-zhertv-uvelichilos.html
Тайфун на Филиппинах: число жертв увеличилось
Новости мира: Число жертв тайфуна "Мангхут" на Филиппинах возросло до 65 человек, еще 43 пропали без вести.
54 погибших проживали в Кордильерском административном регионе на острове Лусон.
Об этом сообщила в понедельник Филиппинская национальная полиция, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Остальные жертвы также жили в северной части Филиппин - семь человек погибли в Долине Кагаян, еще двое - в центральной части Лусона, один -- в регионе Илокос, еще один - в Столичном регионе.
Кроме того, известно о 64 пострадавших и 43 пропавших без вести.
Мощный тайфун "Мангхут", обрушившийся на север Филиппин в прошлую субботу в 01:40 по местному времени, покинул страну вечером того дня.
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