Тайфун на Филиппинах: число жертв увеличилось

54 погибших проживали в Кордильерском административном регионе на острове Лусон.

Об этом сообщила в понедельник Филиппинская национальная полиция, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Остальные жертвы также жили в северной части Филиппин - семь человек погибли в Долине Кагаян, еще двое - в центральной части Лусона, один -- в регионе Илокос, еще один - в Столичном регионе.

Кроме того, известно о 64 пострадавших и 43 пропавших без вести.

Мощный тайфун "Мангхут", обрушившийся на север Филиппин в прошлую субботу в 01:40 по местному времени, покинул страну вечером того дня.