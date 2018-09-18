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Лидеры КНДР и Южной Кореи провели переговоры

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин
22:46 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Первый день саммита завершился приветственным ужином. Второй раунд переговоров лидеров Юга и Севера состоится в среду.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын провели во вторник в Пхеньяне первый раунд двусторонних переговоров, основной темой которых является денуклеаризация Корейского полуострова.

Об этом сообщает KBS WORLD Radio News.

Как отмечается, третий с начала года межкорейский саммит начался в 15:45 по местному времени в здании Центрального комитета ТПК. Мун Чжэ Ин стал первым зарубежным гостем, которого северокорейский лидер принимает в этом помещении.

В переговорах также принимали участие начальник отдела национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ен и директор Национальной службы разведки Со Хун. Северокорейскую сторону вместе с Ким Чен Ыном представляли заведующий отделом единого фронта ЦК ТПК Ким Ен Чхоль и сестра лидера КНДР, заместитель заведующего международным отделом ЦК ТПК Ким Йо Чжон.

Возвращение южнокорейского лидера в Сеул запланировано на первую половину дня в четверг.

Президент РК Мун Чжэ Ин прибыл в Пхеньян в 9:49 утра во вторник, 18 сентября.

Как известно, первые две встречи лидеров Южной Кореи и КНДР прошли в демилитаризованной зоне пограничного села Пханмунджом в апреле и мае 2018 года. 27 апреля Мун и Ким договорились о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове, а также относительно официального окончания состояния войны, в котором обе страны находились с начала 1950-х годов. Встреча 26 мая была неанонсированной, на ней обсуждались, в частности, предстоящие переговоры лидера КНДР с президентом США Дональдом Трампом, которые прошли 12 июня в Сингапуре.

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Все по теме:

Новости мира, Ким Чен Ын, Мун Чжэ Ин, Председатель Госсовета КНДР, Президент Южной Кореи.
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