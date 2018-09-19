Из-за тайфуна "Мангхут" в Китае пострадали полмиллиона человек

В связи с ударом тайфуна "Мангхут" по Гуанси-Чжуанскому автономному району на юге Китая, пострадали около полумиллиона человек.

Об этом сообщает агентство Синьхуа.

"По информации Управления гражданской администрации Гуанси, по состоянию на 08:00 вторника 497 тыс. человек в районе пострадали от ливней, который принес мощный тропический циклон. Один человек считается пропавшим без вести. 37,8 тыс. га сельхозугодий были затоплены, много зданий разрушены", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Государственный комитет по минимизации ущерба от стихийных бедствий КНР и Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР задействовали механизм экстренного реагирования на стихийные бедствия 4-го уровня.

По словам представителя министерства, в пострадавшие районы была отправлена рабочая группу.