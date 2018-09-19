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Министр обороны Японии призвал не прекращать давление на КНДР

Ицунори Онодэра
10:44 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Япония призывает продолжить давление на КНДР.

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявил, что давление на Северную Корею со стороны международного сообщества должно продолжаться до закрытия страной ядерной и ракетной программ.

Об этом сообщает NHK World-Japan.

"Онодэра выразил мнение по поводу межкорейского саммита, который открылся в Пхеньяне во вторник", - говорится в сообщении.

Министр сказал журналистам, что Северная Корея должна особенным образом продемонстрировать завершение ракетной и ядерной программ. Онодэра добавил, что международное сообщество не должно ограничиваться простым диалогом и шагами к примирению.

Как известно, с 18 по 20 сентября в Пхеньяне проходит трехдневный межкорейский саммит, основными вопросами которого являются прекращение ядерной программы КНДР и урегулирование конфликта между двумя странами.

Как сообщалось, первые две встречи лидеров Южной Кореи и КНДР прошли в демилитаризованной зоне пограничного села Пханмунджом в апреле и мае 2018 года. 27 апреля Мун и Ким договорились о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове, а также относительно официального окончания состояния войны, в котором обе страны находились с начала 1950-х годов.

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Новости мира, Денуклеаризация, Ицунори Онодэра, КНДР, Япония.
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