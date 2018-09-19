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Тропические штормы в Лаосе привели к гибели 55 человек

Лаос
10:58 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости мира: В Лаосе 55 человек погибли из-за тропических штормов.

С середины июля 2018 года в Лаосе 55 человек погибли, еще 100 пропали без вести из-за тропических штормов. 

Тропические штормы "Сон-Тинх" и "Бебинка" привели к сильным ливням во многих районах Лаоса, вызвав наводнения и оползни. В результате пострадали 113,5 тыс. семей из 2409 деревень по всей стране, передает Синьхуа со ссылкой на правительство страны.

Наводнения уничтожили более 1700 зданий, 301 школу, 35 медицинских учреждений, 35 дорог, 915 опор ЛЭП и 52 моста. Штормы также привели к прорыву плотины в провинции Аттапы 23 июля, в результате которого 40 человек погибли, еще 97 пропали без вести.

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Новости мира, Лаос, Наводнения, Стихийное бедствие, Шторм.
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