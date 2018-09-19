Трамп: Отношения с КНДР хорошие

Президент США Дональд Трамп считает, что на нынешнем этапе отношения между официальными Вашингтоном и Пхеньяном заметно "успокоились", а диалог относительно денуклеаризации вернулся в нужное русло. Об этом он заявил журналистам в среду перед отлетом в Северную Каролину, сообщает американское издание The Hill.

"Помните, еще до того, как я занял должность, многие люди думали, что мы идем - и это было неизбежно - мы идем к войне с Северной Кореей", - отметил президент. Теперь же, по его словам, отношения с северокорейской стороной, "по крайней мере на личном уровне" очень хорошие. "Они очень успокоились", - отметил президент.

В этой связи он отметил, что три дня назад получил "замечательное" письмо от Ким Чен Ына, добавив, что Соединенные Штаты и Северная Корея достигли значительного прогресса в отношениях. И в тот же день Д. Трамп сообщил на личной твиттер-страничке, что официальный Пхеньян подтвердил свои обязательства в отношении ядерного разоружения. "Северная Корея подтвердила обязательства по денуклеаризации", - написал президент США.