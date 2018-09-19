В Индии запретили мусульманский развод "талак"

В Индии ввели тюремные сроки для тех, кто будет практиковать "мгновенные" мусульманские разводы. Об этом сообщает Reuters.

"В среду Индия ввела наказание за практикование "моментального" исламского развода, когда мужчине достаточно лишь сказать жене слово "талак". Нарушителям грозит тюремное заключение", - говорится в сообщении.

Жена, с которой мужчина хочет расстаться таким образом, теперь может пожаловаться полиции, и правоохранители могут арестовать его. Высший суд Индии в августе прошлого года признал такие разводы незаконными, но наказание для тех, кто таким образом разводится с женой, установлено только сейчас. С момента судебного запрета "талака" был зафиксирован 201 случай нарушений.