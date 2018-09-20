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Мун Чжэ Ин в КНДР призвал к объединению двух Корей

Лидеры КНДР и Южной Кореи на вершине горы Пэктусан
14:46 Сегодня Телеграф

Новости мира: Сеул призвал Пхеньян к объединению.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетили священную для всех корейцев гору Пэктусан на границе с Китаем.

Как сообщает Анадолу со ссылкой на агентства Yonhap и BBC, лидеры обеих Корей вылетели на своих самолетах из столичного аэропорта "Сунан". Появились фото с лидерами КНДР и Южной Кореи на вершине горы Пэктусан.

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин в сопровождении своих жен также прогулялись в окрестностях знаменитого озера Чонджи, которое образовалось в кратере потухшего вулкана.

Мун Чжэ Ин стал первым президентом Южной Кореи, который обратился с приветственными словами к северокорейскому народу. Обращение прозвучало на массовом мероприятии на стадионе "Первое мая" в Пхеньяне, на котором присутствовало около 150 тысяч человек.

В своем 7-минутном выступлении Мун Чжэ Ин подчеркнул, что две Кореи должны объединиться, как это было до войны.

После посещения священный горы Пэктусан Мун Чжэ Ин вылетел в Сеул.

Накануне лидеры обеих Корей по завершении переговоров сделали совместное заявление.

В заявлении говорится, что Северная Корея предпримет активные шаги по денуклеаризации Корейского полуострова.

Кроме того, стороны договорились вывести своих военных из демилитаризованной зоны и разоружить персонал пограничного пункта Пханмунджом.

Также Южная Корея и КНДР намерены подать заявку на совместное проведение летних Олимпийских игр в 2032 году.

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Новости мира, КНДР, Междукорейский Саммит, Мун Чжэ Ин, Пэктусан, Южная Корея.
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