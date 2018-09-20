Оползень на Филиппинах: 8 погибших, десятки пропавших

По меньшей мере восемь человек погибли, десятки пропали без вести в четверг в результате оползня, вызванного сильными дождями, в городе Нага провинции Себу в центральной части Филиппин. Об этом сообщил Кармелино Круз, член городского совета Наги, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.

По его словам, порядка 50-80 человек могли оказаться под завалами в результате оползня. В городе Нага дождь продолжался всю ночь, что ослабило почву. Спасательные работы затруднены, поскольку грунт в пострадавших районах остается неустойчивым. Как сообщили местные власти и очевидцы, оползень произошел около 6 утра по местному времени, под завалами оказались десятки домов в деревнях Наалад и Тинаан. Около 100 человек, живущих в окрестностях района бедствия, были эвакуированы.