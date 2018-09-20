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Оползень на Филиппинах: 8 погибших, десятки пропавших

Оползень на Филиппинах
17:24 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: В результате оползня в филиппинском городе Нага под завалами оказались 50-60 человек, 8 человек погибли.

По меньшей мере восемь человек погибли, десятки пропали без вести в четверг в результате оползня, вызванного сильными дождями, в городе Нага провинции Себу в центральной части Филиппин. Об этом сообщил Кармелино Круз, член городского совета Наги, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.

По его словам, порядка 50-80 человек могли оказаться под завалами в результате оползня. В городе Нага дождь продолжался всю ночь, что ослабило почву. Спасательные работы затруднены, поскольку грунт в пострадавших районах остается неустойчивым. Как сообщили местные власти и очевидцы, оползень произошел около 6 утра по местному времени, под завалами оказались десятки домов в деревнях Наалад и Тинаан. Около 100 человек, живущих в окрестностях района бедствия, были эвакуированы.

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Новости мира, Дожди, Жертвы, Нага, Оползень, Филиппины.
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