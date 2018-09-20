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КНДР хочет провести еще один саммит с США

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин
18:21 Сегодня Телеграф

Новости мира: Мун Чжэ Ин сообщил, что лидер КНДР намерен провести саммит с США.

Лидер КНДР Ким Чен Ын стремится к проведению нового саммита с США, сообщил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин по возвращении из Пхеньяна, сообщает агентство Анадолу со ссылкой на Yonhap.

По его словам, Ким Чен Ын дал понять, что хочет, чтобы для продвижения процесса денуклеаризации госсекретарь США Майк Помпео посетил КНДР, а также желает скорейшего проведения второго саммита с Соединенными Штатами.

"Ким Чен Ын выразил желание оперативно завершить ядерное разоружение и сфокусироваться на экономическом развитии", - сказал Мун Чжэ Ин.

Президент сообщил, что отправится на следующей неделе в Нью-Йорк для участия в заседании Генеральной Ассамблеи ООН, где встретится с Трампом и передаст ему "специальное послание" северокорейского лидера.

Саммит лидеров Южной Кореи и КНДР состоялся в Пхеньяне.

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Новости мира, Ким Чен Ын, КНДР, Мун Чжэ Ин, Саммит, США.
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