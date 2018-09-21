Мир, Азия https://telegraf.com.ua/mir/aziya/4514507-na-filippinah-iz-za-opolznya-pogibli-uzhe-desyatki-chelovek.html
На Филиппинах из-за оползня погибли уже десятки человек
10:21 Сегодня Телеграф
Новости мира: В результате оползня в филиппинском городе Нага под завалами оказались 60 человек, 22 человека погибли.
В городе Нага на острове Себу на Филиппинах 22 человека стали жертвами оползня, вызванного сильными дождями, сообщает телеканал "Си-Эн-Эн Филипинс" в пятницу.
"По данным на полночь, обнаружены тела 22 человек", - рассказал телеканалу представитель комитета города по противодействию кризисам.
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Он добавил, что еще 60 человек остаются пропавшими без вести, и число жертв, вероятно, возрастет.
Накануне на филиппинском острове Себу сошел оползень, накрывший несколько домов в городе Нага. Из района оползня были эвакуированы около 300 семей.
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