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На Филиппинах из-за оползня погибли уже десятки человек

Оползень на Филиппинах
10:21 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: В результате оползня в филиппинском городе Нага под завалами оказались 60 человек, 22 человека погибли.

В городе Нага на острове Себу на Филиппинах 22 человека стали жертвами оползня, вызванного сильными дождями, сообщает телеканал "Си-Эн-Эн Филипинс" в пятницу.

"По данным на полночь, обнаружены тела 22 человек", - рассказал телеканалу представитель комитета города по противодействию кризисам.

Оползень на Филиппинах: 8 погибших, десятки пропавших

Он добавил, что еще 60 человек остаются пропавшими без вести, и число жертв, вероятно, возрастет.

Накануне на филиппинском острове Себу сошел оползень, накрывший несколько домов в городе Нага. Из района оползня были эвакуированы около 300 семей.

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Новости мира, Ливни, Нага, Оползень на Филиппинах, Филиппины.
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