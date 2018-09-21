Китайская армия пострадала от санкции США

Китай призвал США отменить санкции, введенные против подразделений китайской армии. При этом в Пекине предостерегли, что если Вашингтон этого не сделает, ему придется "понести последствия". Об этом сообщает ВВС, напоминая, что под американские антироссийские санкции попал Департамент развития оборудования Китая (EDD), который отвечает за улучшение военных технологий.

Кроме того, Вашингтон добавил в свой "черный список" главу ведомства Ли Шаньфу за "значительные трансакции" с российским экспортером "Рособоронэкспортом". Таким образом, все активы и счета EDD и ее руководителя в Америке были заморожены. А вести с ними дела запрещено под страхом попасть под американское давление.

В США объяснили, что не собирались новыми мерами навредить оборонной способности других стран. Однако, Пекин нарушил американские санкции против Москвы, введенные из-за российского военного вторжения в Украину и вмешательства в политическую жизнь США. Китай купил у России 10 самолетов Су-35, а также ракеты С-400. И именно это стало причиной введения санкций против него, ведь продавец – "Рособоронэкспорт" уже в "черном списке" США.