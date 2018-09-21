День Независимости Украины

Новости Азии

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 21.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина успешно испытала новое высокоэффективное оружие
Украина успешно испытала новое высокоэффективное оружие
Новости: Глава КИУ назвал ключевые задачи нового состава ЦИК
Глава КИУ назвал ключевые задачи нового состава ЦИК
Новости: Джошуа - Поветкин: результаты взвешивания (Видео)
Джошуа - Поветкин: результаты взвешивания (Видео)
Новости: Мама Меган Маркл посетила презентацию кулинарной книги дочери
Мама Меган Маркл посетила презентацию кулинарной книги дочери
X

Китайская армия пострадала от санкции США

Су-35 НОАК
16:37 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Американские санкции, введенные против "Рособоронэкспорта", нанесли вред армии Китая, которая закупает у России вооружение.

Китай призвал США отменить санкции, введенные против подразделений китайской армии. При этом в Пекине предостерегли, что если Вашингтон этого не сделает, ему придется "понести последствия". Об этом сообщает ВВС, напоминая, что под американские антироссийские санкции попал Департамент развития оборудования Китая (EDD), который отвечает за улучшение военных технологий.

Кроме того, Вашингтон добавил в свой "черный список" главу ведомства Ли Шаньфу за "значительные трансакции" с российским экспортером "Рособоронэкспортом". Таким образом, все активы и счета EDD и ее руководителя в Америке были заморожены. А вести с ними дела запрещено под страхом попасть под американское давление.

В США объяснили, что не собирались новыми мерами навредить оборонной способности других стран. Однако, Пекин нарушил американские санкции против Москвы, введенные из-за российского военного вторжения в Украину и вмешательства в политическую жизнь США. Китай купил у России 10 самолетов Су-35, а также ракеты С-400. И именно это стало причиной введения санкций против него, ведь продавец – "Рособоронэкспорт" уже в "черном списке" США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Китай, НОАК, Рособоронэкспорт, Санкции, США.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Азии

Оползень на Филиппинах: 8 погибших, десятки пропавших Мун Чжэ Ин в КНДР призвал к объединению двух Корей Стало известно, что Ким Чен Ын подарил лидеру Южной Кореи

Последние новости

В Сумской области на автодороге загорелся автобус с 20 детьми и педагогами NASA засняла редкое атмосферное явление (Видео) Звезды умеют шокировать: малоизвестные романы и браки знаменитостей (Фото)
Сегодня читают
01 На выходные в Украину придет похолодание и дожди
02 Украинцев предупредили о заморозках
03 Динамо - Астана 2:2 события матча (Видео)
04 Волкер сравнил Порошенко и Путина
05 Паспортный скандал: Климкин заявляет, что его не услышали
Новости сегодня
17:43 Федерация футбола Испании против проведения матчей Примеры в США
17:41 В Киеве хотят снова существенно повысить тарифы на холодную воду
17:37 Автобус с детьми загорелся на Сумщине
17:36 Икарди стал автором лучшего гола 1-го тура Лиги чемпионов (Видео)
17:30 Украинский спектакль номинирован на премию "New York Innovative Theater Awards"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Додона могут временно отстранить от должности
Додона могут временно отстранить от должности
Новости: Синоптик спрогнозировал погоду в Украине на октябрь
Синоптик спрогнозировал погоду в Украине на октябрь
Новости: В Украине могут появиться встроенные начальные школы
В Украине могут появиться встроенные начальные школы
Новости: Принц Гарри дважды оконфузился на торжественном обеде (Видео)
Принц Гарри дважды оконфузился на торжественном обеде (Видео)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь