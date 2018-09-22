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Торговая эскалация: Китай вышел из переговоров с США

Китай вышел из торговых переговоров с США
14:59 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости мира: Из-за введения Вашингтоном новых пошлин на китайский импорт КНР не будет проводить торговых переговоров с США.

Китай не будет проводить торговых переговоров с США из-за объявления Вашингтоном новых пошлин на импорт из КНР.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"По словам людей, знакомых с этим вопросом, Китай притормозил торговые переговоры с США, которые были запланированы на ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Как отмечается, решение выйти из переговоров последовало за последней эскалацией в напряженных торговых отношениях между странами.

В понедельник Трамп объявил о решении ввести дополнительные тарифы на импорт из Китая на общую сумму $200 млрд.

Они начнут действовать с 24 сентября и будут увеличены в начале 2019 года. В ответ Китай объявил о введении дополнительных тарифов на импорт из США на сумму $60 млрд.

Китайские чиновники заявили, что повышение таможенных тарифов не побуждает Пекин к сотрудничеству с Вашингтоном.

"Действия США не производят впечатления искренности и доброжелательности. Мы надеемся, что США примут меры для исправления этих ошибок", - сказал на пресс-конференции в пятницу официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

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Новости мира, Дональд Трамп, Китай, КНР, Переговоры, Пошлины, США.
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