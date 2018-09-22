Ватикан и КНР важным соглашением укрепили католицизм
Новости мира: Китай и Ватикан подписали историческое соглашение относительно епископов.
КНР и Ватикан подписали в Пекине историческое временное соглашение относительно епископов.
Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на МИД КНР.
"Китай и Ватикан подписали временное соглашение о назначении епископов в субботу в Пекине", - говорится в сообщении.
Подписантами выступили заместитель министра иностранных дел КНР Ван Чао и глава ватиканской делегации, заместитель секретаря Ватикана по отношениям с государствами Антуан Камильери.
"Китай и Ватикан готовы продолжать поддерживать контакты и продвигать вперед процесс улучшения двусторонних отношений", - отмечается в заявлении.
СМИ назвали это соглашение "историческим". В частности, ВВС сообщает, что Папа Франциск признал семь епископов, назначенных Китаем, в рамках исторического соглашения об улучшении отношений между Ватиканом и КНР.
Вопрос о том, кто назначает епископов лежит в основе спора с тех пор, как Китай впервые разорвал дипломатические отношения со Святым Престолом в 1951 году. В Китае насчитывается около 10 миллионов католиков.
Папа Франциск надеется, что соглашение "позволит исцелить раны прошлого" и обеспечит полное единство среди католиков в Китае, сообщили в Ватикане.