Ватикан и КНР важным соглашением укрепили католицизм

КНР и Ватикан подписали в Пекине историческое временное соглашение относительно епископов.

Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на МИД КНР.

"Китай и Ватикан подписали временное соглашение о назначении епископов в субботу в Пекине", - говорится в сообщении.

Подписантами выступили заместитель министра иностранных дел КНР Ван Чао и глава ватиканской делегации, заместитель секретаря Ватикана по отношениям с государствами Антуан Камильери.

"Китай и Ватикан готовы продолжать поддерживать контакты и продвигать вперед процесс улучшения двусторонних отношений", - отмечается в заявлении.

СМИ назвали это соглашение "историческим". В частности, ВВС сообщает, что Папа Франциск признал семь епископов, назначенных Китаем, в рамках исторического соглашения об улучшении отношений между Ватиканом и КНР.

Вопрос о том, кто назначает епископов лежит в основе спора с тех пор, как Китай впервые разорвал дипломатические отношения со Святым Престолом в 1951 году. В Китае насчитывается около 10 миллионов католиков.

Папа Франциск надеется, что соглашение "позволит исцелить раны прошлого" и обеспечит полное единство среди католиков в Китае, сообщили в Ватикане.