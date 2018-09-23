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Санкции из-за сотрудничества с РФ: Китай вызвал посла США

США - Китай
00:20 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Китай вызвал посла США из-за санкций за сотрудничество с РФ.

Министерство иностранных дел Китая в субботу вызвало посла США в Пекине для того, чтобы заявить протест против решения Вашингтона наложить санкции на китайское оборонное подразделение и его главу из-за закупки российских истребителей и оборудования для передовой ракетно-космической системы "земля-воздух". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Заместитель министра иностранных дел Китая Чжэн Цзэгуана пригласил американского посла Терри Бранстеда, сделал "резкое представление" и заявил протест против санкций, говорится в сообщении министерства иностранных дел.

Ранее представитель министерства обороны Китая заявил, что решение Китая купить истребители и ракетные системы из России было нормальным актом сотрудничества между суверенными странами, а Соединенные Штаты "не имели права вмешиваться".

В четверг государственный департамент США ввел санкции против департамента разработки вооружений Китая (EED), ответственного за закупку оружия, после "крупных сделок" с "Рособоронэкспортом", основным экспортером оружия в России.

Представитель госдепа США сообщил, что санкции были введены из-за того, что Китай в 2017-2018 годах приобрел у России десять боевых самолетов СУ-35 и оборудование для ракетно-космической системы С-400. Санкции запрещают китайскому ведомству подавать заявку на получение экспортных лицензий. Китайский департамент также не сможет проводить финансовые транзакции в юрисдикции Соединенных Штатов.

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Новости мира, Китай, Россия, Санкции, США.
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