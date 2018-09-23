День Независимости Украины

Новости Азии

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 23.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Неизвестные напали на одесского активиста: Пострадавший в критическом состоянии
Неизвестные напали на одесского активиста: Пострадавший в критическом состоянии
Новости: ПАСЕ отправит мониторинговую миссию в Армению
ПАСЕ отправит мониторинговую миссию в Армению
Новости: Джошуа нокаутировал Поветкина
Джошуа нокаутировал Поветкина
Новости: "Х-фактор" 9 сезон 4 выпуск: как прошел четвертый кастинг во Львове (Видео)
"Х-фактор" 9 сезон 4 выпуск: как прошел четвертый кастинг во Львове (Видео)
X

ПАСЕ отправит мониторинговую миссию в Армению

ПАСЕ
04:33 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости мира: ПАСЕ направит в Армению мониторинговую миссию для сбора фактов о внутриполитических процессах.

Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) направит в Армению миссию для сбора фактов в связи с внутриполитическими процессами в республике.

"Мониторинговый комитет ПАСЕ по итогам обмена мнениями касательно последних внутриполитических развитий в Армении принял решение в кратчайшие сроки командировать содокладчиков по Армении с миссией по сбору фактов", - сообщила на своей странице в Facebook вице-спикер парламента Армении, руководитель армянской делегации в ПАСЕ Арпине Ованнисян.

"Поручено доложить об итогах визита на первом заседании комитета", - написала А.Ованнисян.

12 сентября руководитель армянской делегации сообщала, что комиссия ПАСЕ по политическим вопросам и демократии обсудила дело против бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, внутриполитическую ситуацию в Армении.

По ее словам, комиссия направит Мониторинговой комиссии ПАСЕ письмо с предложением провести в Армении мониторинг по вопросам обеспечения верховенства закона, независимости законодательной и судебной власти.

По ее словам, на встрече также обсуждалась появившаяся в открытом доступе аудиозапись телефонного разговора между директором Службы национальной безопасности и председателем Специальной следственной службы Армении, которые говорили о деле Р.Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного в ходе событий в Ереване весной 2008 года.

"В результате обсуждений комиссия приняла решение направить письмо Мониторинговой комиссии, предлагая провести в Армении мониторинг по вопросам обеспечения верховенства закона, независимости законодательной и судебной власти, а также в связи с политическими преследованиями", - отметила А.Ованнисян.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Армения, Арпине Ованнисян, ПАСЕ, Роберт Кочарян.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Азии

Умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг Шла кровь из ушей и носов: в самолете рейсом из Мумбаи упало давление КНДР хочет провести еще один саммит с США

Последние новости

В Китае создали электронную кожу, реагирующую на мельчайшие раздражители Как отличаются спальни жителей разных стран мира (Фото) Тройное ДТП возле Львова: Пострадало 4 человека, в том числе двое детей
Сегодня читают
01 Джошуа нокаутировал Поветкина
02 Джошуа - Поветкин: события боя
03 Украина станет первой в Европе, где начнутся продажи новой версии Haval H6
04 Усик побывал на Уэмбли перед боем Джошуа - Поветкин
05 Китай вызвал посла США
06 Паспортный скандал: давление Венгрии на Украину отвечает интересам РФ
Новости сегодня
05:35 Госдеп: КНДР применяет обманную тактику для уклонения от санкций ООН
05:06 Теракт на военном параде: Иранский МИД вызвал послов европейских стран
04:02 Место, где встретились Восток и Запад: Правда и мифы о Гонконге (Фото)
03:21 Для тех, кто уже скучает по лету: Пляжи, на которых стоит побывать (Фото)
02:30 Необычные винтажные телевизоры, поражающие своим дизайном (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Санкции из-за сотрудничества с РФ: Китай вызвал посла США
Китай вызвал посла США
Новости: СМИ: В Армянске отменяют режим ЧС, возле "Титана" все еще есть "небольшой фон"
В Армянске отменяют режим ЧС
Новости: Япония успешно запустила ракету Н-IIВ (Видео)
Япония успешно запустила ракету Н-IIВ (Видео)
Новости: Диетологи рассказали, кому нельзя худеть
Диетологи рассказали, кому нельзя худеть
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь