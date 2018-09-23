На поверхность астероида Рюгу сели японские роботы

Два японских мини-робота MINERVA-II1A и MINERVA-II1B успешно приземлились на поверхность астероида Рюгу, а также уже передали фотографии и данные, передает УНН со ссылкой на ВВС. Как отмечается в сообщении, роботы отделились от японского космического зонда "Хаябуса-2" 21 сентября. По меньшей мере один из них сейчас движется на поверхности астероида.

MINERVA-II1 - это первые в мире мобильные исследовательские роботы, которые высадились на поверхность астероида. Каждый робот весит всего один килограмм. Эти роботы впервые смогли автономно передвигаться и делать фотографии на поверхности астероида.

"Я был так тронут тем, что эти маленькие самоходные аппараты успешно исследуют поверхность астероида, потому что мы не смогли этого добиться 13 лет назад. Меня особенно поразили изображения, сделанные с близкого расстояния на поверхности астероида", - сказал руководитель миссии проекта "Хаябуса- 2" Макото Йошикава. Всего команда зонда "Хаябуса-2" опубликовала три изображения, сделанных роботами. Изображение вышли размытыми, поскольку одно из них робот сделал во время вращения, а другое - в момент прыжка. Кроме того, на них заметны цветные пятна через отражение солнечного света.