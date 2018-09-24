Исторический визит: Премьер Японии посетит Австралию

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует совершить исторический визит в австралийский Дарвин и станет первым японским лидером за более чем 75 лет, который посетит город после того, как ВВС Японии разбомбили его во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает телекомпания АВС.

"Учитывая меняющуюся динамику безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, невероятно важно, чтобы Австралия смотрела на региональных партнеров, таких как Япония, и консолидировала и развивала эти отношения", - считает доктор Бек Стратинг из университета La Trobe.

Визит японского премьера запланирован на середину ноября. В это время столица Северной территории станет местом остановки для лидеров, которые примут участие в АТЭС и саммите Восточной Азии в Сингапуре.

По словам доктора Бек Стратинг, этот визит будет важным прежде всего для нового австралийского премьера, который недавно возглавил правительство страны в результате внутрипартийной борьбы и смещения своего предшественника Малкольма Тернбулла.

Напомним: бомбардировки Дарвина во время Второй мировой войны - это самая большая одиночная атака, когда-либо осуществленная иностранным государством в Австралии.

Вследствие разрушительных воздушных налетов на город, осуществленных в 1942 году японскими ВВС, в которых были задействованы 188 самолетов, около 235 человек были убиты и еще более 400 получили ранения.