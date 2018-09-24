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Новым мэром Еревана может стать комик Марутян

Айк Марутян и Никол Пашинян
12:55 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: twitter.com/JAMnewsCaucasus

Новости мира: На внеочередных выборах в Совет старейшин Еревана победу одержал блок "Мой шаг", новым мэром Еревана может стать комик Айк Марутян.

В результате победы блока "Мой шаг" на внеочередных выборах в Совет старейшин Еревана новым мэром армянской столицы станет комик Айк Марутян. Об этом сообщает портал News.am.

"На выборах победу одержал блок "Мой шаг", поддерживаемый премьер-министром Армении Николом Пашиняном. За него проголосовали 81,06% избирателей", - говорится в сообщении.

Таким образом, возглавивший пропорциональный список блока "Мой шаг" комик Айк Марутян механически становится мэром столицы Армении согласно пункту 2 статьи 44 закона Армении "О местном самоуправлении в городе Ереван", поскольку данная политическая сила получила гораздо больше необходимого для этого абсолютного большинства мест в Совете старейшин Еревана - столичном представительном органе.

Экс-президент Армении возвращается в политику

В связи с тем, что по избирательному законодательству Центризбирком Армении должен объявить окончательные официальные итоги выборов на 7-ой день после голосования, то есть 30 сентября, а согласно пункту 6 статьи 17 все того же закона "О местном самоуправлении в городе Ереван", в случае проведения внеочередных выборов первое заседание созывается на 10-ый день после этого, что означает, что Марутян вступит в должность 10 октября. Как сообщалось, премьер-министром Словении стал бывший комик Марьян Шарец.

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Новости мира, Айк Марутян, Внеочередные выборы, Комик, Мой шаг, Мэр Еревана, Победа, Совет старейшин Еревана.
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