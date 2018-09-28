День Независимости Украины

Новости Азии

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 30.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
Новости: Британия обещает искоренить разведсеть РФ
Британия обещает искоренить разведсеть РФ
Новости: Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Новости: Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
X

Грузия в ООН призвала РФ вывести войска из Абхазии и Южной Осетии

Сухум
10:44 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе призвал Россию на Генассамблее ООН вывести свои войска с оккупационных территории Абхазии и Южной Осетии.

Грузия призвала Россию выполнить международные обязательства и вывести свои войска c оккупированных территорий - Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на общих дебатах высокого уровня 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы настоятельно призываем Российскую Федерацию: выполните взятые на себя и подписанные международные обязательства, выведите оккупационные силы с территории Грузии", - заявил Бахтадзе.

Он подчеркнул, что Тбилиси пытается активно использовать формат женевских международных дискуссий для нормализации ситуации вокруг российско-грузинского конфликта.

"Однако наши попытки за столом переговоров натыкаются на непреодолимое сопротивление со стороны России", - констатировал грузинский премьер.

Он призвал Россию "не подрывать мирные инициативы Грузии и позволить жителям оккупированных территорий жить нормальной жизнью".

Бахтадзе обратил внимание, что ровно 25 лет назад - 27 сентября 1993 года - Россия начала оккупацию Абхазии, а 10 лет назад - еще одну широкомасштабную агрессию против Грузии, что привело к полной оккупации двух исторически неотъемлемых регионов Грузии — Абхазии и Южной Осетии.

Декларацию о непризнании США аннексии Крыма разместят в офисе Президента

По его словам, ситуация на оккупированных Россией грузинских территориях - гуманитарная катастрофа в худшем ее виде.

"Полным ходом идет милитаризация региона и депопуляция оккупированных территорий. В связи с серьезным ухудшением ситуации в гуманитарной, социально-экономической и правозащитной сферах население оккупированных территорий уменьшилось в пять раз",- констатировал глава грузинского правительства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Абхазия, Вывод войск, Генассамблея ООН, Оккупационные территории, РФ, Южная Осетия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Азии

Самый большой водопад Китая увеличился вдвое из-за долгих дождей (Видео) Южная Корея арестовала российское судно Глава МИД Китая призвал к справедливости в международных отношениях

Последние новости

Тяжелейший нокаут в бою Хелениус - Тепер (Видео) Черноморец - Мариуполь: обзор матча (Видео) Поклонники начали подозревать Яну Соломку в разводе с мужем
Сегодня читают
01 Эскалация в Сербии: Солдаты НАТО прибыли к границе Косово
02 "Х-фактор" 9 сезон 5 выпуск: как прошел пятый кастинг в Виннице (Видео)
03 Мода 2018-2019: лучшие прически на осень и зиму для коротких и длинных волос (Фото)
04 Порошенко: Украина должна сказать окончательное "прощай" РФ
Новости сегодня
20:53 Гройсман обещает улучшить "Скорую помощь"
20:40 Сборная США завоевала бронзу ЧМ-2018 по волейболу
20:30 Ибрагимович оформил дубль в матче МЛС (Видео)
20:26 В Сети появились новые снимки смартфона Nokia 7.1 Plus
20:25 Два человека выпали из катера в Запорожье
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Facebook могут наложить штраф
На Facebook могут наложить штраф
Новости: Трамп может получить Нобелевскую премию
Трамп может получить Нобелевскую премию
Новости: Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Новости: Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь