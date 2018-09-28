Грузия в ООН призвала РФ вывести войска из Абхазии и Южной Осетии

Грузия призвала Россию выполнить международные обязательства и вывести свои войска c оккупированных территорий - Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на общих дебатах высокого уровня 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы настоятельно призываем Российскую Федерацию: выполните взятые на себя и подписанные международные обязательства, выведите оккупационные силы с территории Грузии", - заявил Бахтадзе.

Он подчеркнул, что Тбилиси пытается активно использовать формат женевских международных дискуссий для нормализации ситуации вокруг российско-грузинского конфликта.

"Однако наши попытки за столом переговоров натыкаются на непреодолимое сопротивление со стороны России", - констатировал грузинский премьер.

Он призвал Россию "не подрывать мирные инициативы Грузии и позволить жителям оккупированных территорий жить нормальной жизнью".

Бахтадзе обратил внимание, что ровно 25 лет назад - 27 сентября 1993 года - Россия начала оккупацию Абхазии, а 10 лет назад - еще одну широкомасштабную агрессию против Грузии, что привело к полной оккупации двух исторически неотъемлемых регионов Грузии — Абхазии и Южной Осетии.

По его словам, ситуация на оккупированных Россией грузинских территориях - гуманитарная катастрофа в худшем ее виде.

"Полным ходом идет милитаризация региона и депопуляция оккупированных территорий. В связи с серьезным ухудшением ситуации в гуманитарной, социально-экономической и правозащитной сферах население оккупированных территорий уменьшилось в пять раз",- констатировал глава грузинского правительства.