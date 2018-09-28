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В Сингапуре власти выплатят гражданам $511 миллионов за вклад в развитие страны

Деловой регион Сингапура
15:18 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
УНИАН

Новости мира: Министерство финансов Сингапура выделило 511 миллионов долларов жителям за вклад в развитие страны, размер единоразовой выплаты будет зависеть от их дохода.

Жители Сингапура получат 511 миллионов долларов за вклад в развитие страны, сообщает РБК со ссылкой на сайт сингапурского Министерства финансов.

Единоразовая выплата для жителей была предусмотрена в бюджете Сингапура на 2018 год. Ее размер будет зависеть от уровня их дохода. Так, если в 2017 году гражданин заработал не более 28 тысяч сингапурских долларов ($20,4 тысячи), то он получит 300 сингапурских долларов ($219,2). Если его доход не превышает 100 тысяч сингапурских долларов ($73,09 тысячи), то 200 сингапурских долларов ($146,1), все заработавшие больше смогут рассчитывать на выплату в 100 сингапурских долларов ($73).

Как отметили в Минфине, данную выплату получат все совершеннолетние граждане страны (около 2,8 миллиона). По данным портала countrymeters, всего в стране проживают 5,97 миллиона человек.

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В феврале Министерство финансов Сингапура отчиталось о росте экономики страны в 2017 году на 3,6% выше ожидаемых. Так, производительность увеличилась на 4,5%, а средний размер дохода жителей страны на 5,3%. В Минфине подчеркнули, что это наивысшие показатели с 2010 года.

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Новости мира, Вклад в развитие страны, Единоразовая выплата жителям, Министерство финансов, Сингапур.
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