Южная Корея арестовала российское судно

В порту Южной Кореи Пусане арестовали российское судно "Севастополь", принадлежащее владивостокской компании "Гудзон".

Об этом сообщает "Коммерсантъ".

"О том, что судно может быть задержано, 22 августа сообщил радио KBS представитель МИД Южной Кореи. Тогда южнокорейская сторона заподозрила судно в запрещённой санкциями Совбеза ООН торговле с КНДР", - отмечается в сообщении.

21 августа США объявили о наложении собственных (не поддержанных Совбезом ООН) санкций на ряд российских судов и компаний, которые подозреваются Вашингтоном в торговле нефтью с КНДР. Одной из этих фирм стала компания "Гудзон".

Причиной ее попадания в список стали подозрения в отношении принадлежащего ей танкера "Патриот", которые американские спутниковые снимки зафиксировали стоящим бок о бок с танкером Wan Heng-11, ранее уличенным в торговле нефтью с КНДР и уже внесенным в санкционный список.

"Коммерсантъ" пишет, что другие суда компании, включая "Севастополь", в отношениях с КНДР ранее не подозревались.

Постоянный представитель РФ в Совбезе ООН Василий Небензя заявлял, что резолюций Совбеза ООН не нарушал и "Патриот", так как передавал нефть не напрямую КНДР, а судну, ранее внесенному с санкционные списки, но не принадлежащему КНДР (это не запрещено).

В МИД РФ пока сообщили, что не располагают информацией об инциденте.