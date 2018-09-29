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Землетрясения и цунами в Индонезии: погибли 48 человек, еще более 350 ранены

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Разрушения после землетрясения и цунами в Индонезии
10:29 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
УНИАН

Новости мира: В Индонезии после мощного землетрясения и цунами количество обнаруженных тел еще может увеличится, высота волн достигала 3 метров.

Вдоль береговой линии индонезийского города Палу на острове Сулавеси, были найдены тела людей, погибших в результате большого землетрясения и цунами.

По последним данным, погибли 48 человек, сообщает Reuters. При этом ожидается, что количество найденных тел еще возрастет. Еще более 350 человек получили ранения.

Сообщается, что высота волн, вызванных землетрясением магнитудой 7,5 баллов, достигала трех метров.

Разрушен торговый центр

По подсчетам местных властей, от стихийного бедствия пострадали тысячи домов, а также больницы, торговые центры и гостиницы, упал мост.

 

Пострадавшие люди 

Десятки пострадавших лечились в импровизированных медицинских палатках, установленных на открытом воздухе.

 

Землетрясение и цунами вызвали серьезное отключение электроэнергии, что ухудшило связь с городом и осложнило проведение спасательной операции.

 

Аэропорт города закрыли после того, как его взлетно-посадочная полоса и башня управления воздушным движением были повреждены землетрясением, но чиновники заявили, что они готовятся возобновить его работу, чтобы смогла прилететь помощь. В пятницу, 28 сентября, на прибрежный индонезийский город Палу обрушилось цунами, вызванное землетрясением магнитудой 7,5.

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Новости мира, Землетрясение в Индонезии, Погибшие, Последствия, Разрушения, Раненые, Цунами в Индонезии.
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