От тайфуна Трами в Японии пострадали 50 человек

В японских префектурарх Окинава и Кагосима в результате тайфуна Трами пострадали 50 человек. Об этом сообщает телеканал NHK.

Как отмечается, 40 человек получили ранения в префектуре Окинава, часть из них пострадали из-за разбитого стекла в домах. В Кагосима известно о 10 пострадавших, среди которых мужчина, получивший травмы из-за опрокинутого ветром грузовика.

Также сообщается, что в районах префектуры Окинава была объявлена эвакуация. Всего было эвакуировано 28 муниципалитетов. В результате стихии было обесточено около 200 тысяч домов. Как ранее сообщалось, в Японии отменили 198 авиарейсов из-за приближения мощного тайфуна "Трами".

Напомним, в Индонезии произошло мощное землетрясение, а в последствии оно вызвало и цунами. По последним данным, в результате катаклизма погибли не менее 348 человек. Сначала сообщалось о 48 погибших, и уже через несколько часов количество жертв превысило 300 человек.