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Индонезийский авиадиспетчер погиб при землетрясении

Землетрясение в Индонезии
22:36 Вс, 30 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Во время землетрясения в Индонезии авиадиспетчер аэропорта Мутиара не ушел с вышки, пока не взлетел последний самолет, при попытке эвакуации он погиб.

Индонезийский авиадиспетчер Антониус Гунаван Агунг во время разрушительного землетрясения на Сулавеси помог пассажирскому самолету безопасно взлететь, но сам не спасся. Об этом сообщает AFP.

"Индонезийский авиадиспетчер стал посмертно героем после того, как отказался покидать рабочее место во время разрушительного землетрясения, чтобы помочь пассажирскому самолету безопасно взлететь", - говорится в сообщении.

21-летний Антониус Гунаван Агунг находился в пятницу на рабочем месте на диспетчерской вышки аэропорта Мутиара SIS Аль-Джуфри в городе Палу на острове Сулавеси, когда произошли подземные толчки. Когда его коллеги эвакуировались, парень отказался покидать рабочее место, пока не взлетел пассажирский самолет авиакомпании Batik Air. Когда борт поднялся в воздух, А. Агунг выпрыгнул с 4-этажной вышки. При падении он сломал руку и получил серьезные внутренние повреждения, его госпитализировали. Парень умер, не дождавшись медицинского вертолета, который должен был перевезти его в специализированную больницу.

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Новости мира, Авиадиспетчер, Антониус Гунаван Агунг, Гибель, Землетрясение, Индонезия.
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