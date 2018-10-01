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Из тюрем Индонезии сбежали около 1,2 тыс. заключенных

Землетрясение в Индонезии
13:03 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: По мнению главы Минюста Индонезии, заключенные сбежали из тюрем, спасая свои жизни во время землетрясения.

Около 1,2 тыс. осужденных бежали из трех тюрем на индонезийском острове Сулавеси после произошедшего в этом регионе землетрясения и цунами, сообщила в понедельник глава Минюста страны Шри Пугу Утами.

"Я уверена: они сбежали, потому что испугались того, что могут пострадать от землетрясения. Это наверняка было вопросом жизни и смерти для осужденных", - приводят слова министра западные СМИ. Глава Минюста отметила, что большинство из заключенных, сбежавших из тюрем в населенном пункте Донгалле, были осуждены за коррупцию и преступления, связанные с наркотиками.

В минувшую пятницу на Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5, за которым последовала серия подземных толчков магнитудой до 6,1. Число погибших может достигать 1,2 тыс. человек.

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Новости мира, Землетрясение, Индонезия, Сулавеси, Тюрьма, Цунами.
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