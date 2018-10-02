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Атака смертника на участников избирательной кампании в Афганистане: 13 погибших

Афганистан
18:49 Вт, 2 Октябрь 2018 Телеграф
УНН

Новости мира: В результате атаки смертника в Афганистане погибло 13 человек.

В результате теракта, организованного смертником, в провинции Нангархар, Афганистан, сегодня погибло, по меньшей мере, 13 человек, еще 40 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Agence-France Presse.

"По меньшей мере, 13 человек были убиты в результате теракта-самоубийства в ходе афганской избирательной кампании", - сообщило издание со ссылкой на официальные заявления.

По данным ресурса, более 40 человек были ранены, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

По информации СМИ, боевик-смертник взорвал себя среди сторонников кандидата Абдула Насира Мохмэнда в провинции Нангархар (Афганистан). Сообщается также, что Мохммэнд пережил нападение, однако неизвестно, был ли он ранен. Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из группировок.

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Все по теме:

Новости мира, Абдула Насир Мохмэнд, Афганистан, Нангархар, Теракт.
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