Атака смертника на участников избирательной кампании в Афганистане: 13 погибших

В результате теракта, организованного смертником, в провинции Нангархар, Афганистан, сегодня погибло, по меньшей мере, 13 человек, еще 40 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Agence-France Presse.

"По меньшей мере, 13 человек были убиты в результате теракта-самоубийства в ходе афганской избирательной кампании", - сообщило издание со ссылкой на официальные заявления.

По данным ресурса, более 40 человек были ранены, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

По информации СМИ, боевик-смертник взорвал себя среди сторонников кандидата Абдула Насира Мохмэнда в провинции Нангархар (Афганистан). Сообщается также, что Мохммэнд пережил нападение, однако неизвестно, был ли он ранен. Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из группировок.