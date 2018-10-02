Протесты в Армении: Здание парламента заблокировано

Депутаты парламента Армении приняли законопроект, который позволяет заблокировать роспуске законодательного органа при необходимости вторично избирать премьер-министра страны, после чего протестующие перекрыли входы в здание парламента.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на портал News.am

К протестующим вышел действующий премьер-министр страны Никол Пашинян, который ранее призвал людей собраться возле парламента, а депутатов, которые "не считают, что они должны выйти против власти народа" — не идти в парламент.

"Я сейчас пойду в свой кабинет на Баграмяна 26, у меня очень важное дело, после чего вернусь сюда", — сказал Пашинян присутствующим.

Отмечается, что депутаты не могут покинуть здание, их заблокировали жители Еревана.

Ранее парламент в ходе внеочередного заседания принял законопроект, предусматривающий недопущение роспуска Национального собрания в случае возникновения ситуации, когда парламенту во второй раз придется избирать премьер-министра страны, и в день голосования при каких-то обстоятельствах процесс голосования будет усложнен.

Ранее Пашинян заявил, что принятие законопроекта будет означать "официальное начало контрреволюции".