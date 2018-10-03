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США прекратили экспорт нефти в Китай

Нефть
14:49 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Из-за продолжения торговой войны между США и Китаем, прекратился экспорт американской нефти в Поднебесную.

Торговый конфликт США и Китая продолжает обостряться, поскольку стороны не желают идти на уступки. Пекин ранее объявил о введении с 24 сентября пошлин на импорт американских товаров стоимостью около $60 миллиардов в ответ на новые тарифы США.

"Мы являемся одними из основных транспортировщиков нефти из США в Китай. До начала торговой войны дела шли хорошо, но сейчас всё совсем прекратилось", – сказал Се Чуньлин в кулуарах отраслевой конференции в Гонконге, передает Reuters. По данным судовой статистики Refinitiv Eikon, поставки нефти из США в Китай прекратились в сентябре. По данным Управления энергетической информации (EIA), экспорт американской нефти в Китай в прошлом году превысил совокупный объём поставок в Великобританию и Нидерланды, являющимися третьим и четвёртым по величине импортёрами из США.

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Новости мира, Китай, Нефть, Пошлины, США, Экспорт.
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