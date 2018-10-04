День Независимости Украины

Новости Азии

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 05.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Канада тоже обвинила ГРУ в кибератаках
Канада тоже обвинила ГРУ в кибератаках
Новости: В Польше дали комментарий касаемо отношений Украины и Венгрии
В Польше дали комментарий касаемо отношений Украины и Венгрии
Новости: Динамо и Яблонец сыграли вничью в Лиге Европы
Динамо и Яблонец сыграли вничью в Лиге Европы
Новости: В Сети появились подробности похорон известного артиста Романа Карцева
В Сети появились подробности похорон известного артиста Романа Карцева

Готовится миллиардная сделка между Россией и Индией

С-400
19:57 Чт, 4 Октябрь 2018 Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Во время визита В. Путина в Индию планируется подписание контракта на поставку индийской армии 5 ЗРК С-400 на сумму в 5 миллиардов долларов.

Индия намерена закупить у России зенитные ракетные комплексы С-400, несмотря на угрозу американских санкций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу. Соответствующее соглашение будет подписано в рамках двухдневного визита президента России Владимира Путина в Индию, который начнется вечером четвертого октября.

В рамках визита В. Путин пятого октября примет участие в совместном ужине с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Стороны обсудят стратегическое партнерство между Индией и Россией, вопросы региональной и международной повестки, партнерство в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), G-20 и ООН. Главным вопросом повестки дня переговоров станет сотрудничество двух стран в военно-технической сфере.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в рамках визита российского лидера в Индию будут подписаны 20 документов, самым важным из которых является сделка по приобретению пяти комплексов С-400. Стоимость сделки составит 5,049 миллиарда долларов. Комплексы, которые получит Индия, превосходят аналогичные ЗРК, приобретенные другими странами. Индия таким образом намерена обеспечить военное превосходство над соседними Китаем и Пакистаном.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Владимир Путин, ЗРК, Индия, Россия, С-400.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Азии

Протесты в Армении: Здание парламента заблокировано Атака смертника на участников избирательной кампании в Афганистане: 13 погибших Зафиксированы новые случаи землетрясения в Индонезии

Последние новости

Фирмино рассказал об ощущениях удара в глаз от Вертонгена Врачи назвали правила, которые следует соблюдать, если мучит кашель Алла Пугачева сообщила, что скоро вернется на сцену
Сегодня читают
01 Яблонец - Динамо 2:2 события матча (Видео)
02 Ворскла - Спортинг 1:2 события матча (Видео)
03 Брэд Питт показался на публике с новой девушкой
04 Уайлдер - Фьюри: боксеры едва не подрались в Лос-Анджелесе (Видео)
05 Яблонец - Динамо: стали известны стартовые составы команд
06 Ломаченко запустил челлендж со скакалкой (Видео)
Новости сегодня
00:41 Лучшие демотиваторы, от которых смех обеспечен
00:39 Этот "вредный" продукт защищает от ожирения
00:35 Ученые добились беспрецедентных результатов в отображении молекулярной структуры
00:20 Порошенко призвал ЕС признать Голодомор 1932-1933 годов актом геноцида
00:11 Буллинг: Школьники в Одесской области избили сверстника
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Еврокомиссия дала оценку системе правосудия Украины
Еврокомиссия дала оценку системе правосудия Украины
Новости: Мальчик на самокате "протаранил" кортеж президента Польши
Мальчик на самокате "протаранил" кортеж президента Польши
Новости: В Украине ожидаются заморозки: названы регионы
В Украине ожидаются заморозки: названы регионы
Новости: День учителя 2018: интересные идеи подарков для педагогов
День учителя 2018: интересные идеи подарков для педагогов
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь