Готовится миллиардная сделка между Россией и Индией

Индия намерена закупить у России зенитные ракетные комплексы С-400, несмотря на угрозу американских санкций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу. Соответствующее соглашение будет подписано в рамках двухдневного визита президента России Владимира Путина в Индию, который начнется вечером четвертого октября.

В рамках визита В. Путин пятого октября примет участие в совместном ужине с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Стороны обсудят стратегическое партнерство между Индией и Россией, вопросы региональной и международной повестки, партнерство в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), G-20 и ООН. Главным вопросом повестки дня переговоров станет сотрудничество двух стран в военно-технической сфере.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в рамках визита российского лидера в Индию будут подписаны 20 документов, самым важным из которых является сделка по приобретению пяти комплексов С-400. Стоимость сделки составит 5,049 миллиарда долларов. Комплексы, которые получит Индия, превосходят аналогичные ЗРК, приобретенные другими странами. Индия таким образом намерена обеспечить военное превосходство над соседними Китаем и Пакистаном.