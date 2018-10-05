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Новости: Землетрясения и цунами в Индонезии: Число жертв превысило 1,5 тысяч
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Землетрясения и цунами в Индонезии: Число жертв превысило 1,5 тысяч

Сулавеси
05:54 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 1500 человек

Число жертв землетрясения и цунами на острове Сулавеси увеличилась до 1558 человек. Об этом в четверг сообщает агентство Associated Press со ссылкой на национальное Агентство по предотвращению стихийных бедствий, передает УНН.

Отмечается, что продолжается поиск выживших под завалами зданий, к спасательной операции и восстановительным работам привлечены индонезийские военные, а также специалисты из Франции, Индии и Сингапура. Ранее сообщалось, что почти 30 государств и несколько международных организаций предложили свою помощь в проведении спасательной операции, а также выразили готовность направить гуманитарную помощь. Вместе с тем власти подчеркнули, что Индонезия не обращалась к международному сообществу за помощью, но открыта для нее.

Одновременно Джакарта отказалась принять помощь от США, которые хотели направить к берегам Сулавеси плавучий госпиталь. Вице-президент страны Юсуф Калла пояснил, что опыт предыдущих стихийных бедствий показал их неэффективность.

Со ссылкой на представителя национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, агентство сообщило, что единственной на данный момент жертвой среди иностранцев оказался гражданин Южной Кореи.

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Новости мира, Землетрясение, Индонезия, Стихийное бедствие, Сулавеси, Цунами.
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